La justicia chilena absolvió a un empleado que recibió por error más de $600 millones de sueldo por parte de su empresa. Este lunes 8 de septiembre, luego de tres años de litigio, se conoció el fallo.

El caso se registró en 2022, cuando al empleado, quien laboraba en el Consorcio Industrial de Alimentos (Cial), le depositaron la suma de $165.398.851, es decir unos USD 173 mil, cifra muy diferente a su salario, pues en ese momento recibía unos $500 mil (USD 527).

Luego que el empleado viera la exuberante suma en su cuenta, un pago 330 veces mayor a su sueldo habitual, decidió renunciar a la compañía, sin devolver el monto.

Tras varios años de litigio, la magistrado Lilian Sáez, juez titular el Juzgado de garantía, decidió absolver al imputado.

“Se declaró absuelto, tal como nosotros lo habíamos afirmado en un principio”, dijo el abogado Alejandro Díaz, representante legal del trabajador, al ‘Diario Financiero’.

Consorcio Industrial de Alimentos (Cial) aseguró al medio local que no se quedará con el resultado de la justicia.

“Cial ejercerá todas las acciones legales que la normativa contempla, interponiendo un recurso de nulidad, a fin de que la resolución sea revisada”, dijo la compañía.