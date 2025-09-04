Un buzo rosa corriendo en la oscuridad, un patrullero que aparece en el momento justo y un hombre que intenta impedir lo inevitable: su captura. Así quedó registrado en las cámaras de seguridad el instante en que una mujer escapó de su exnovio, después de permanecer retenida durante más de diez horas en Brasil. El hecho ocurrió en la madrugada del 26 de agosto, cuando la víctima aprovechó la llegada de un patrullero para pedir auxilio.

Le puede interesar: Mujer narró cómo descubrió que era la amante de su pareja: “Cómo puede ser tan lindo y a la vez tan falso”

En el video, de poco más de dos minutos, se observa a la joven en el asiento delantero de un vehículo con el cinturón de seguridad puesto, mientras el conductor se encontraba repostando combustible. Al notar la presencia policial, la mujer logró desabrocharse, abrir la puerta y correr desesperada hacia los uniformados.

El agresor, identificado como Reinaldo Azevedo Filho, de 35 años, intentó detenerla y salió tras ella, pero no pudo alcanzarla. Los agentes intervinieron de inmediato, resguardaron a la víctima y ordenaron al hombre que se tirara al suelo para proceder con su captura.

Vea aquí: Un nuevo terremoto de magnitud 5,6 golpea Afganistán, el más intenso desde el domingo

De acuerdo con la Policía Civil de Minas Gerais, la víctima había sido obligada a salir de la casa de su hermano en Conceição do Mato Dentro, donde se refugiaba por temor a su expareja. La delegada Déborah Torres explicó que el hombre llegó armado con un cuchillo, la amenazó y la obligó a subir a su vehículo.

“El hombre es sospechoso de violar y secuestrar a su expareja y se encuentra en prisión preventiva”, confirmó Torres al medio brasileño ‘O Globo’.

🇧🇷🚨 | VALENTÍA EN BRASIL

Una joven de 28 años, víctima de secuestro por parte de su expareja, aprovechó un descuido en una gasolinera ⛽ para saltar del vehículo y huir en busca de ayuda policial 👮‍♀️.



💔 El agresor fue detenido tras el intento de secuestro.#Brasil… pic.twitter.com/y3Hkhcybf8 — Pedro René González h (@peregonba) September 3, 2025

Diez horas de horror

Según el testimonio de la víctima, todo comenzó en Conceição do Mato Dentro, donde se refugiaba en casa de su hermano por miedo a su expareja, con quien había terminado la relación dos meses atrás. Azevedo Filho llegó armado con un cuchillo, la amenazó y la obligó a subir al vehículo.

Lea también: Mujer con 7 meses por licencia médica fue descubierta en un bar: la empresa contrató a un detective

Durante el cautiverio, la mujer permaneció en el auto mientras el agresor recorría distintas carreteras del estado. Investigadores señalaron que condujo por la MG-010, la BR-040 y la BR-135, pasando incluso por Belo Horizonte, hasta llegar a Corinto. Se sospecha que el desvío obedeció a su desconocimiento del territorio.

Las autoridades informaron que, al momento del secuestro, la mujer no contaba con medidas judiciales de protección. Tras su rescate, solicitó una orden de alejamiento contra el detenido.

Le sugerimos: Cárcel para cirujano que se hizo amputar las piernas para cobrar un seguro

El capitán Márcio Brandão precisó que “se formalizó un acta de detención porque él la llamó repetidamente a ella y a su familia, y se comprobó que la mujer pasó aproximadamente 10 horas dentro del auto del sospechoso hasta que pidió ayuda”.

El caso continúa bajo investigación en la Policía Civil de Minas Gerais y el sospechoso permanece privado de la libertad mientras se adelantan los procesos judiciales correspondientes.