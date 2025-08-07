El gobierno de Emiratos Árabes Unidos negó que Sudán haya derribado un avión de su flota en el que supuestamente viajaban un grupo de mercenarios colombianos, como lo difundió en días pasados la Fuerza Aérea del país africano.

“Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, afirmó un funcionario que no se identificó a la agencia de noticias AFP.

Según la televisión, citada por varios medios locales, el avión transportaba al menos 40 mercenarios y, en el ataque, fueron destruidos también cargamentos de armas.

De acuerdo con la versión castrense, el avión fue derribado en el momento del aterrizaje gracias a información de los servicios secretos del Ejército, que habían seguido el vuelo de la aeronave desde su despegue de una base área en el golfo Pérsico, sin precisar su origen.

El Ejército insistió en que este ataque supone “un mensaje claro tanto para dentro como fuera del país: la soberanía sudanesa es una línea roja”, recogen los medios locales Sudan Ajbar y Sudan Tribune.

Asimismo, subrayó que el objetivo es frenar la interferencia extranjera.

Este ataque se produce dos días después de que el Gobierno de Sudán, controlado por la cúpula militar, reiterara su denuncia sobre la participación de mercenarios de Colombia que luchan con el grupo paramilitar FAR en la guerra en curso en el país africano, tras un repunte de la violencia en la estratégica región occidental de Darfur.

El Ministerio de Exteriores sudanés dijo entonces en un comunicado que “ha señalado reiteradamente la participación de cientos de miles de mercenarios de países vecinos y de fuera del continente africano” en la guerra, un fenómeno que “amenaza la paz y la seguridad en la región y en el continente”.

En este sentido, recordó que el Ejército “posee todos los documentos y pruebas que demuestran la participación de mercenarios de la República de Colombia”, entre otros que son “patrocinados y financiados por Emiratos Árabes Unidos”, acusado de apoyar a los paramilitares sudaneses pese a que Abu Dabi lo niega.

La guerra en Sudán estalló el 15 de abril de 2023 y, desde entonces, decenas de miles de personas han muerto y otros 13 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la peor crisis humanitaria del planeta, según Naciones Unidas.