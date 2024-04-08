Jorge Glas, el exvicepresidente de Ecuador, tuvo que ser trasladado de emergencia hasta un centro asistencial luego de que aparentemente sufriera una sobredosis de medicamentos en un intento aparentemente de suicidio mientras se encontraba en prisión.

De acuerdo al medio ecuatoriano El Universo, el exvicepresidente se encuentra 'estable' según pudieron conocer de 'fuentes cercanas' al político de izquierdas.

También el medio digital Primicias informó que Glas habría sido declarado en coma médico, según un parte policial sobre las causas del quebranto por la 'ingesta de medicamentos ansiolíticos, antidepresivos y sedantes'.

El traslado de Glas desde la cárcel de máxima seguridad La Roca hasta el Hospital Militar donde se hizo bajo un fuerte esquema de seguridad policial como militar.

Asimismo, se ha advertido que el exvicepresidente y aliado del expresidente Rafael Correa (2007-2017) habría sido estabilizado en la unidad médica a la que fue trasladado.

Luego del incidente que prendió las alarmas, Jorge Glas fue trasladado nuevamente al centro carcelario donde se encuentra recluido desde el pasado 6 de abril tras haber sido capturado en la embajada de México en Ecuador luego de que este país le concediera asilo político.

Dicha aprehensión fue el caldo de cultivo para una crisis diplomática entre ambos países que decidieron romper relaciones, además, de las críticas de la comunidad internacional.