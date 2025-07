Mishell Pedrozo es el nombre de la mujer que denunció que luego de que visitara la playa de Puerto Gaira en Santa Marta junto a sus hijas, sufrieron erupciones en la piel.

De acuerdo al testimonio de Pedrozo, quien hizo la denuncia por medio de redes sociales, esto le pasó luego de bañarse en el mar en la playa mencionada de la capital del Magdalena.

“El domingo en horas de la tarde fui con mi esposo y mis tres niñas a la playa. Al poco tiempo de estar en el agua, sentí que la piel me picaba. Las niñas dijeron que les ardía la cara, se las lavamos y, en la noche, cuando nos fuimos a dormir, nos dimos cuenta de que tenían la piel irritada”, relató la mujer en sus redes.

Agregó que acudieron a un centro de salud y que tuvieron un tratamiento, mejorando con el paso de las horas. No obstante, aseguró que es la primera vez que le ocurre algo parecido. Hizo un llamado a las autoridades para que investiguen lo sucedido.

“Esto no me lo estoy inventando. No quiero desmeritar las playas de Santa Marta ni dañar el turismo, no busco ganar seguidores. Muchas personas me han escrito comentarios odiosos. No es la primera vez que me baño en la playa; esto es algo serio. Varias personas me han contado que les ha pasado lo mismo”, apuntó.

La Secretaría de Salud del Distrito de Santa Marta se pronunció sobre el hecho, por medio de un comunicado. Aseguraron las autoridades que se pronunciarán luego de hacer la evaluación correspondiente y la investigación.

Aunque no es la primera vez que aparecen testimonios de casos similares, el Ditrito aseguró que desconoce la existencia de algún diagnóstico médico que detalles la situación de salud de algunos de los afectados.