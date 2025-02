Un acto heroico se registró en las playas de El Rodadero, en Santa Marta, donde un pescador rescató dos turistas extranjeros que habían desaparecido en el mar.

A través de redes sociales, se conoció la historia de Jorge Luis, también conocido como ‘El Nene’, un hombre dedicado a la pesca, quien durante su habitual faena en la zona del Morro, encontró en mar adentro a una niña y un hombre que estaban a la deriva.

El hombre y la menor estaban flotando en las aguas gracias a los chalecos salvavidas que portaban. Al parecer, los náufragos previamente habían alquilado una moto acuática; sin embargo, no había ningún rastro del vehículo.

Tras el hallazgo, el pescador decidió subirlos a su embarcación y trasladarlos hasta tierra firme para que recibieran la atención necesaria, tras pasar largo tiempo naufragando en las aguas de Santa Marta, y se reencontraran con sus familiares.

“Escucho que me llaman y cuando miro veo dos cabecitas, dos personas, me devolví y enseguida los recogí. Sentía felicidad porque la niña decía ‘Me encontré a Dios, me encontré a Dios’, ellos estaban perdidos, muy nerviosos y desesperados” detalló Jorge Luis, según declaraciones compartidas por ‘Hoy diario del Magdalena’.

Los turistas, identificados como Carlos Augusto Rojas Franco y Mía Londoño, tío y sobrina, provenientes de Boston, Estados Unidos, estuvieron desaparecidos por más de 12 horas en el mar.

‘El Nene’ indicó que los turistas estaban agotados y desconcertados tras luchar contra la corriente.

“En un mar tan grande encontrar dos personas es difícil, Dios mandó que cogiera por ese lado, ese no fui yo”, comentó.

El secretario de Gobierno, Camilo George, quien se encontraba acompañan a la familia, mientras los miembros del Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y pescadores de la zona adelantaban las labores de búsqueda, aseguró que hubo una luz de esperanza cuando se conoció el hallazgo del ‘JetSky’, en perfectas condiciones.

Luego del rescate, las autoridades de Santa Marta adelantan investigaciones para conocer a detalle lo sucedido con los turistas extranjeros.