Convocan comité de orden público para analizar seguridad

La Gobernación del Atlántico, a través de la Secretaría del Interior cuyo titular es Antonio Abello, está invitando para este lunes 18 de abril a las 12:30 del día a un comité de orden público con el propósito de analizar y dar a conocer las estrategias que, en materia de seguridad, serán implementadas durante la Semana Santa en todo el departamento del Atlántico.

Televisión Digital Terrestre (TDT) en Colombia

La Comisión Nacional de Televisión y la Universidad del Norte invitan a la ‘Capacitación sobre la implementación de la TDT en Colombia’, que se llevará a cabo el próximo miércoles 27 de abril en el Auditorio de Uninorte, a las 8:30 a.m. La entrada al evento no tiene costo. Sin embargo, los interesados deben inscribirse previamente a través de 3509220 y sabello@uninorte.edu.co.

Celebración del XIII Festival del Dulce en la Plaza de la Paz

Bajo el lema ‘Un dulce por la fraternidad y equidad con el pueblo afrodescendiente’ este año el festival, organizado por la oficina de Asuntos Étnicos, de la secretaría de Gestión Social de la Alcaldía Distrital, apoya a 60 mujeres afrocolombianas. Mañana, a partir de las 9 a.m. hasta las 9 p.m. los barranquilleros podrán disfrutar de la variedad de los dulces típicos de Semana Santa.

Triple A organiza visitas educativas al acueducto

Triple A está organizando un programa de visitas institucionales al Acueducto de Barranquilla como una forma de educar a los estudiantes en la importancia del preciado líquido. En los recorridos los visitantes podrán presenciar procesos de potabilización y distribución del agua. Planteles interesados pueden enviar su solicitud a la carrera 58 # 67 -09, o llamar al 3701414.

Atentan contra bus de Transmetro en Siete Bocas y queman llantas cerca a la terminal

Un bus de Transmetro fue apedreado en la tarde de ayer durante la jornada de protesta que sostuvieron los conductores de una ruta de transporte público colectivo que dejó de circular por la calle Murillo. El acto vandálico se presentó en el lugar conocido como Siete Bocas, en Soledad, y en el cual resultó herido un usuario. El bus afectado fue uno tipo busetón.

El gerente de Transmetro, Manuel Fernández Ariza, rechazó los hechos y convocó la intervención efectiva de las autoridades. 'Atentar contra un bus y sus usuarios es inaceptable', expresó. Ante las protestas, Transmetro, como medida preventiva ,desvió su servicio a la altura de la Estación Pacho Galán y la Ruta Alimentadora A3-2 (Soledad 2000). La quema de llantas también se efectuó en la calle 53B con Kra 14, en el municipio de Soledad .