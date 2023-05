Periodista denuncia agresión por parte del hermano del alcalde de Riohacha

“Sabía que no era difícil encontrarlo, porque aunque no se trata de un funcionario del Gobierno, permanece varias horas en este edificio del centro de Riohacha y estando en el segundo piso, vi cuando Jair llegó y se puso a dialogar con algunas personas que también que son de interés para el trabajo periodístico que he venido haciendo, pero estando en esa labor, uno de los tantos auxiliares del hermano del alcalde, le advirtió que yo estaba grabando su reunión con esas persona y aunque las relaciones entre los dos estaba completamente cancelada, incluso para el habla, se dirigió a mi pidiéndome que necesitaba hablar con migo y de un momento a otro empezó a lanzarme golpes y me impactó en dos oportunidades en el pómulo derecho y cuando me defendía me celular rodó por el piso.

Dice Carillo que el hermano del alcalde aprovechó y se apoderó del teléfono mientras varias personas intervenían para evitar que siguiera golpeándolo. Cuando por fin alguien lo llamó para entregarle el celular, notó que no solo habían borrado las imágenes de la reunión de José Jair, sino que había desaparecido del aparato otro material periodístico.

El hermano del alcalde indicó que el periodista ha desatado en su contra y la del alcalde, una persecución en la que les da calificativos injustos y su crítica no es institucional ni respetuosa, sino ofensiva. El abogado manifestó interpondrá una denuncia en contra del comunicador. Sixto sostiene que Jair es una persona violenta que en otras ocasiones y dentro de la misma Alcaldía ha tenido incidentes en los que ha agredido a otras personas.