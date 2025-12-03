En la Unidad de Cuidados Intensivos de un centro asistencial de Riohacha permanece una mujer que fue víctima de un ataque a bala perpetrado en la comuna 10 del Distrito.

Las autoridades revelaron que la fémina responde al nombre de Luisa Elena Fernández Romero, conocida como la Negra, natural de Maracaibo, estado Zulia – Venezuela, quien se gana el sustento vendiendo fritos y tinto.

El caso se registró en vía pública sobre la carrera 7H con calle 70, del barrio Dividivi, en el sur de la capital del departamento.

La información preliminar da cuenta que, hasta el puesto de trabajo de la mujer, llegó un individuo a bordo de una motocicleta de color rojo, supuestamente le dijo: “Hoy te vas a morir”, le disparó a la altura del tórax y huyó del lugar con rumbo desconocido.

Personas que presenciaron la acción delincuencial, auxiliaron a ‘La Negra’ y la trasladaron hasta una clínica cercana.

Por su parte, personal de la Sijín y Sipol de la Policía iniciaron las labores para tratar de establecer los móviles del ataque y dar con la captura del responsable.