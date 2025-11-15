En la calle 23 B con carrera 1#75, del barrio Claudia Catalina, de Riohacha, fue asesinado con arma de fuego el menor de edad Cristian David Vargas Rodelo, de 17 años.

Este crimen acabó con la tranquilidad de los habitantes del sector el pasado viernes en horas de la tarde, cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades de Policía Nacional.

Una vez los policías llegaron al lugar, los residentes del sector les indicaron que un joven había resultado herido de varios impactos de bala, pero que ya había sido llevado en una motocicleta hasta el Hospital Nuestra Señora de Los Remedios.

En este centro médico, los galenos hicieron todo lo posible por salvarle la vida en la sala de reanimación, pero tras varios minutos de intento Vargas Rodelo murió.

La Policía indicó que este adolescente en meses anteriores había sido víctima de un intento de sicariato, en la cancha de fútbol del barrio Treinta y Uno de Octubre, del cual salió ileso, motivo por el cual se había ido de la ciudad y regresó nuevamente hace un par de días.

No obstante, este nuevo hecho está siendo investigado para determinar si está relacionado con el anterior, y dar con el paradero de los responsables.