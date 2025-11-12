Uniformados de la Policía Nacional, dieron con la captura de dos sujetos señalados de causarle graves lesiones que posteriormente le causaron la muerte a un hombre en el perímetro urbano de Riohacha.

La víctima fue identificada por las autoridades como José Luis Fuentes Mindiola, de 32 años.

Por su parte, los presuntos agresores responden a los nombres de Edgar Eduardo Montilva Herrera, de 24 años y Juan Alejandro Loyo Jiménez, de 36 años, quien registra una anotación por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

El hecho se registró en la carrera 12C con calle 73, del barrio Dividivi, en la comuna 10 de la capital de La Guajira, donde la central de radio alertó sobre una riña múltiple.

Al llegar al lugar, la comunidad informó a los patrulleros que tres personas protagonizaron una riña entre ellos y que una de ellas tenía una agresión con un objeto contundente en la cabeza que lo dejó inconsciente en el sitio, por lo que tuvieron que intervenir y controlar la situación.

Durante el procedimiento, los policías evacuaron al ciudadano lesionado hacia el hospital Nuestra Señora de los Remedios, donde recibió atención médica. Debido a la gravedad de sus heridas, tuvo que ser remitido a la clínica Cedes, pero pese a los esfuerzos de los galenos en turno, falleció.

Por su parte, los privados de la libertad fueron trasladados inicialmente a la Estación de Policía Riohacha para su proceso de judicialización por el delito de lesiones personales, sin embargo, al conocerse la muerte de Fuentes Mindiola, fueron puestos a disposición de la Fiscalía, por el delito de homicidio.

Al respecto, el coronel Diego Édison Montaña Gómez, comandante del Departamento de Policía Guajira, afirmó que, “la intolerancia continúa siendo una de las principales causas de hechos violentos. Nuestra labor es garantizar la convivencia y velar por la seguridad de todos los guajiros. Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma y acudir a las autoridades o mecanismos de mediación antes de llegar a la agresión”, expresó el oficial.