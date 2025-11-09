En hechos que son materia de investigación, un joven fue asesinado en un atentado a bala perpetrado en el perímetro urbano del municipio de San Juan del Cesar, en el sur del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que la víctima respondía al nombre de Brayan Andrés Sarmiento Farías, de 23 años de edad, oriundo del corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, quien era contratista del Cerrejón.

El homicidio se registró en la mañana de este domingo 9 de noviembre, en jurisdicción del barrio Los Rosales.

Según la información preliminar, un hombre a bordo de una motocicleta, llegó a la terraza de una vivienda donde se encontraba Sarmiento Farías y sin descender del vehículo sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos a la altura de la cabeza y el tórax. Acto seguido, huyó con rumbo desconocido.

Por su parte, personas que presenciaron el hecho, en medio del asombro, intentaron auxiliar al baleado, sin embargo, se percataron de que ya no tenía signos vitales y dieron aviso a la Policía.

La Policía del Departamento, indicó que los móviles están siendo investigados por personal del grupo de homicidios de la Sijín y Sipol.

Finalmente, los actos urgentes e inspección judicial, fueron realizados por funcionarios del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial.