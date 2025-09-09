Mediante una orden judicial emitida por el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Riohacha, La Guajira, uniformados de la Policía Nacional, en coordinación Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, capturaron a un individuo por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado.

Lea: Atentan con explosivos línea férrea del Cerrejón, en La Guajira

Este fue identificado como Keison Gómez, de 24 años de edad, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente por el punible en mención.

Según la investigación, alias el Boxeador, como es conocido el privado de la libertad, habría aprovechado la confianza de la familia de la víctima para cometer los abusos desde el 2022 en una vivienda de Riohacha, donde en ocasiones agredía físicamente al menor de edad.

Lea: Procuraduría investiga omisión de la Alcaldía de Albania en expedición de su Plan de Acción Municipal

Por su parte, el teniente coronel, Carlos Julián Rodríguez Campos, comandante (encargado) del Departamento de Policía Guajira, manifestó: “Este resultado demuestra nuestro compromiso con la defensa de los derechos de la infancia. No descansaremos hasta poner tras las rejas a quienes atenten contra nuestros niños. Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier situación de abuso o maltrato, porque proteger a los menores es una labor conjunta entre la Policía, las autoridades y la comunidad”.