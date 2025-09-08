La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Albania, La Guajira, por presuntas omisiones para suscribir el Plan de Acción Municipal, insumo para el Plan Estratégico de Inversiones (PEI).

Lea: Crearán comités de seguridad en Dibulla y San Juan del Cesar

La queja fue presentada por la gerente de la empresa departamental de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo de La Guajira, Epsegua S.A., quien señaló que dicho instrumento resulta indispensable para la ejecución de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico con recursos del orden nacional o del propio departamento.

Al parecer, la falta de la firma del Plan de Acción Municipal ha impedido formalmente avanzar en la ejecución de proyectos prioritarios, como la construcción de un sistema de abastecimiento de agua mediante pilas públicas en comunicades rurales indígenas, iniciativa incorporada en el documento de aprobación pendiente por la citada alcaldía.

Lea: Autoridades en Maicao lanzan alerta: no hay que realizar pagos para ser beneficiario de Renta Ciudadana

El ente de control ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer las acciones adelantadas por el ente municipal para expedir este documento esencial para avanzar en la ejecución de recursos y formulación de proyectos.