Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Puerto Colombia este sábado 28 de marzo, luego de que un hombre conocido como ‘El Mencho’ fuera asesinado en un atentado sicarial registrado en el sector de Altos de Cupino.

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De acuerdo con información preliminar, la víctima fue interceptada por sujetos armados en una motocicleta que le dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en el lugar. Tras el ataque, fue auxiliado y trasladado al hospital local, a donde, según se conoció, llegó sin signos vitales.

Versiones que circulan entre la comunidad señalan que el hombre presuntamente figuraba en uno de los panfletos intimidatorios que han sido difundidos recientemente en redes sociales, situación que ahora es verificada por las autoridades como parte de las líneas de investigación.

Uniformados de la Policía Nacional hicieron presencia en la zona para adelantar los actos urgentes y recopilar información que permita esclarecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.