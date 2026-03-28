Una persecución digna de película permitió la captura de dos hombres señalados de participar en un atentado a bala que dejó gravemente herido a un mototaxista en el municipio de Malambo, Atlántico.

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El hecho se registró hacia las 7:30 de la noche del pasado viernes 27 de marzo en el barrio La Luna, donde, según versiones preliminares, la víctima identificada preliminarmente como Eduardo sostuvo un breve intercambio de palabras con uno de los agresores.

En cuestión de segundos, el presunto atacante desenfundó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

Tras el ataque, el hombre y su cómplice emprendieron la huida a bordo de un motocarro, tomando la vía Oriental en dirección hacia el municipio de Soledad.

La rápida reacción de unidades motorizadas de la Policía Nacional, que fueron alertadas sobre las características de los sospechosos, permitió iniciar una persecución que culminó con la interceptación y captura de los presuntos responsables.

Entretanto, la víctima fue auxiliada por personas del sector y trasladada a la Clínica Campbell, donde permanece bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

Los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los móviles de este hecho de violencia ocurrido en el área metropolitana de Barranquilla.