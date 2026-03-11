La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y a través de la Seccional de Investigación Criminal, adelantó diligencias de allanamiento y registro en los barrios La Sierrita y California, logrando la captura en flagrancia de siete presuntos delincuentes y la aprehensión de un adolescente por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y porte de estupefacientes.

De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, los capturados estarían presuntamente involucrados en varios casos de homicidio ocurridos en los sectores de Las Américas, Carrizal, 7 de Abril y La Sierrita.

Durante el procedimiento, los uniformados lograron la incautación de cinco armas de fuego, tres proveedores, 53 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente 100 gramos de estupefacientes y cuatro teléfonos celulares.

Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias de “El Animal”, presunto sicario que registra cuatro anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y tráfico de estupefacientes.

Asimismo, fue capturado alias “Russo”, de 24 años, señalado presunto sicario al servicio del grupo delincuencial organizado “Los Pepes”, quien tendría una trayectoria criminal de aproximadamente cinco años y, según información investigativa, estaría vinculado a seis homicidios cometidos durante la presente vigencia.

Los capturados registran en conjunto 17 anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico de estupefacientes.

El Brigadier General Miguel Andrés Camelo Sánchez indicó que estos resultados hacen parte de la ofensiva permanente que adelanta la Policía Nacional contra las estructuras criminales que afectan la seguridad ciudadana, reiterando que se continuarán intensificando las acciones operativas y judiciales para contrarrestar los delitos de mayor impacto en la ciudad.

La Policía Nacional reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con la comunidad para prevenir el delito, proteger la vida, la integridad y los bienes de los ciudadanos, e invita a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva.