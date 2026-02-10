Un grave accidente de tránsito se registró en la avenida Murillo donde un motociclista perdió la vida, a la altura de la Terminal de Transportes del municipio de Soledad.

De acuerdo con versiones preliminares por testigos, el hombre se movilizaba en una motocicleta en compañía de su mujer en la carrera 15 con calle 63.

Cuando, por causas que aún son materia de investigación, habría perdido el control del vehículo y cayó a un costado de la vía.

En ese momento un vehículo de carga pesada tipo tractocamión que transitaba por el sector le habría pasado por encima, provocándole la muerte inmediata.

EL HERALDO pudo conocer, que la pareja habría llegado desde la ciudad de Santa Marta.

La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del motociclista fallecido y de su acompañante, mientras avanzan la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.