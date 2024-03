“No tengo sed de venganza, ni nada que se le parezca”: Ospino Illera

En otro punto, pide a las “autoridades que busquen a los verdaderos asesinos y masacradores de los Vega Daza. Ese es su compromiso y su responsabilidad como autoridades, porque yo no soy…Ahora dicen que por la muerte de mi sobrino yo los masacré a todos, esas sindicaciones no tienen ni pies ni cabeza. Antes de la muerte de mi sobrino no existía el Negro Dominga, pero después del asesinato de mi sobrino, por arte de magia, apareció el Negro Dominga…”.

Finalmente, Álvaro Luis Ospino Illera se refiere a unos grafitis que aparecieron en la zona de Villa Campestre, en Puerto Colombia, adonde se cometió la masacre de los Vega Daza, y en otros sectores de Barranquilla.

“No solo me señalan de masacrador o exterminador de los Vega Daza, sino que después de sus muertes me burlo de ellos, al colocar grafitis alusivos al final de juego de los Vega Daza (Game Over los Vega)…Esa es una carpa de circo montada precisamente por el grupo criminal al que pertenecían. Como dice el adagio popular: fueron víctimas de su propio invento…”.

