En un operativo de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, fue capturado un hombre señalado del delito de imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias, tras el hallazgo de un millonario cargamento de medicamentos adulterados en los barrios Centro y La Estrella de Barranquilla.

Durante el procedimiento fueron incautadas 1.700 cajas de medicamentos adulterados, los cuales presuntamente iban a ser distribuidos durante eventos del Carnaval, poniendo en grave riesgo la salud pública.

Asimismo, según las autoridades, este tipo de prácticas ilegales representan un alto riesgo para la comunidad, ya que pueden generar efectos adversos, intoxicaciones y graves complicaciones médicas en los consumidores.

Con este resultado operacional, las autoridades estiman haber afectado las rentas criminales en aproximadamente 200 millones de pesos.

Por otro lado, El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que este tipo de acciones continuarán ejecutándose de manera constante, con el fin de afectar de manera directa a los grupos delincuenciales dedicados a estas prácticas ilícitas, las cuales ponen en riesgo la salud y la vida de las personas, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.

La Policía Nacional invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho relacionado con este delito a través de la línea de emergencias 123 o la Línea Contra el Crimen 3178965523, garantizando absoluta reserva.

