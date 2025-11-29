Sin rodeos. Así se mantuvo en su diálogo con EL HERALDO el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, quien dentro de poco se posesiona oficialmente en su cargo y en diciembre ascendería a brigadier general, de acuerdo con cronogramas de la misma institución armada.

En su oficina, en la sede del Comando de la Mebar, miró lo que fue la gestión de su antecesor, el general Edwin Urrego Pedraza, hoy comandante encargado de la Región de Policía No. 8, a quien no solo destacó por los alcances obtenidos en su año de servicio en la vigilancia de este territorio sino además por su carrera policial.

“La estrategia que se mantiene. Lo principal que debe saber la ciudad es que yo no vengo a dar a esto un vuelco completamente. Pienso que la gestión de mi general (Urrego) es admirable. Y pues sería un insensato en no destacar todo lo que él hizo funcionar. Y de allí parte mi gestión, en comenzar a construir sobre esas bases que él dejó. Pienso que es importante seguir apretando a los delitos que preocupan a la comunidad, entendiendo que el homicidio, en sus distintas categorías, es algo que debemos seguir atacando. Por eso vamos a fortalecer el tema investigativo, continuar en la senda de fortalecimiento de la investigación, recibimos una Seccional de Policía Judicial en fortalecimiento y debemos continuar con este tema para poder abordar las capturas de los criminales, utilizando nuestras capacidades de policía judicial”, expresó.

Orlando Amador Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, en entrevista con EL HERALDO de Barranquilla.

En ese sentido, el coronel Camelo detalló que se tratará de evitar a toda costa los homicidios dolosos, bajo el contexto de la intolerancia; los homicidios por enfrentamientos entre grupos armados; homicidios que derivan de otros delitos (hurto y extorsión), y los homicidios bajo la variable de la violencia de género o violencia intrafamiliar, los cuales han dejado víctimas a lo largo y ancho del área metropolitana de Barranquilla en lo que va corrido de este año.

“Por ejemplo, los homicidios por intolerancia, hay más casos en Barranquilla este año, que en comparación con el año pasado. Entonces es un tema que vamos a trabajar o continuar trabajando, mejor, para atacar o disminuir esos factores que inciden en su incremento”, agregó.

Frente a los homicidios por enfrentamientos o ajustes de cuentas entre grupos armados, si bien existe una anunciada tregua entre dos de las estructuras que operan en la jurisdicción, hablamos de ‘los Pepes’ y ‘los Costeños’, el nuevo comandante de la Policía Metropolitana destacó las capturas que se han realizado este año por orden judicial y en flagrancia contra individuos dedicados al sicariato.

En registros dejados por el comandante saliente, según la autoridad, hasta hace poco se llevaban 160 homicidas capturados, de los cuales 105 fueron por orden judicial y 55 en flagrancia. Y de todos esos, 100 son sicarios vinculados a estructuras criminales.

Orlando Amador Coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez en la sede del Comando de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Allí también es importante resaltar que solo 14 de estos sicarios, de acuerdo con la Policía, estarían relacionados con 115 homicidios ocurridos este año en el área metropolitana de Barranquilla.

Nombres como el de Dionisio Frías Castillo, alias Gordo 40, hoy con detención domiciliaria, es uno de los individuos que más investigaciones tienen por homicidio. Al menos 14 hechos se le atribuyen. Y alias ‘Mono Abraham’, otro partícipe del homicidio y de la extorsión, está relacionado y mencionado en 12 homicidios.

“Creo que en el tema de capturas se han hecho avances muy importantes judicialmente. Ese trabajo con Fiscalía, con jueces, han producido unas capturas muy interesantes”, opinó Camelo.

A eso sumó que, en apoyo con la Alcaldía Distrital, se avanzará con el trabajo social en “sectores que son vulnerables a la acción de estos delincuentes, en el tema de cooptar a esos muchachos que están allí y que son usados como presas fáciles para el delito”.

Hurto y extorsión

El coronel Camelo afirmó que la extorsión es una “preocupación de la propia Dirección de la Policía Nacional”.

“Es un delito que nos preocupa porque afecta desde el pequeño comerciante, el comerciante informal, hasta el comerciante de cierto nivel. Entonces es un tema que corresponde emplear todas las capacidades para enfrentarlo y vamos a continuar haciéndolo. Aquí es muy importante resaltar el apoyo de nuestro Ejército, que tiene aquí una capacidad con el Gaula Militar”, dijo.

No obstante, el oficial enfatizó que, ahora en la labor de empalme, se reconoció la labor del Grupo Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

“En el empalme mirábamos la cantidad de capturas que ha realizado el Gaula aquí y los procesos operacionales en articulación con la Fiscalía, en comparación con otras unidades la policía, son más lo de acá”.

Sobre este delito, la Policía señala que a la fecha se han presentado 1.096 denuncias por el delito de extorsión, con una reducción del -10 %, en comparación con el año 2024, cuando hubo 1.224 denuncias, en el mismo periodo. En la ciudad de Barranquilla se han presentado 696 denuncias de extorsión, evidenciando una disminución del -13 %, en comparación con 2024, cuando hubo 797 denuncias en el mismo lapso.

La autoridad también detalla que en este año se han ejecutado 18 operaciones, 16 de estas en contra del GDO Los Costeños y Los Pepes, una afectación al GAO Clan del Golfo y una afectación al GAO Residual FARC-EP.

El Gaula de la Policía Metropolitana de Barranquilla ha logrado materializar 397 capturas, entre ellas 300 capturas por el delito de extorsión, 8 capturas por el delito de secuestro y 89 capturas por otros delitos, con un incremento del 23 %, en comparación con el 2024, cuando hubo 323 capturas.

En lo que tiene que ver con el hurto a personas, de acuerdo con el coronel, se van a incrementar las labores de la patrulla uniformada, o sea, los policías de la vigilancia, como también el sistema judicial.

Ahí también añadió que “hay unos planes que vamos a seguir adelantando, que son el tema disuasivo, o sea, la gente quiere ver a su policía en actividad operacional, por eso se van a seguir haciendo las caravanas por la vida y se van a fortalecer los puntos críticos que tenemos identificados”.

Abuso infantil y violencia de género

Sin dudas, los otros dos temas que centraron la atención del nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla fueron el abuso infantil y la violencia de género.

Lamentó casos recientes como el de la aprehensión de una madre menor de edad que permitía que su hija fuera abusada por su padrastro, y el confuso caso del barrio Me Quejo, en donde se reportó la presunta desaparición forzada de una madre y su hija, hecho por el que señalan a la pareja de la mujer.

Orlando Amador La directora de EL HERALDO, Érika Fontalvo, en entrevista con el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez.

Sobre delitos sexuales en el departamento del Atlántico, EL HERALDO conoció reportes de los casos que han sido denunciados en tres de las nueves Fiscalías que se dedican a investigar este tipo de delitos y los datos son aterradores: al menos 755 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de abusos en lo que va de este año.

“El abuso sexual infantil será tratado como una de las máximas alertas operativas y preventivas de la Policía Metropolitana”, manifestó el coronel, enterado además de la falta de institucionalidad que muchas veces se presenta.

“En lo que tiene que ver con violencia de género, además del fortalecimiento a la Patrulla Púrpura, habrá un equipo especializado 24/7 dedicado exclusivamente a la atención y reacción en casos de violencia contra mujeres, niñas y adolescentes”, afirmó.