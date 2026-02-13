Sin dar mayores detalles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que tiene previsto visitar Venezuela, aunque no ha definido cuándo.

"Voy a visitar Venezuela (…) aún no hemos definido cuándo pero lo haré”, dijo ante la prensa el líder republicano. Posteriormente le pregunta al periodista Juan Camilo Merlano si es de Venezuela, a lo que él le responde: "Soy de Colombia, compartimos frontera con Venezuela”.

En ese momento, el presidente Trump recuerda la reunión que tuvo con el presidente Gustavo Petro: “Hace poco tuvimos una buena reunión con Colombia”, aseveró.

Desde la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, Estados Unidos ha mantenido una estrecha relación con Venezuela. De hecho, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró el pasado miércoles, tras una reunión privada en Caracas con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el presidente de su país, Donald Trump, tiene un “compromiso apasionado” por transformar la relación bilateral, que estuvo rota desde 2019.

“Nuestros países comparten una larga historia de muchos capítulos, como todas las relaciones. Y traigo un mensaje del presidente Trump, que tiene un compromiso apasionado por transformar la relación entre los Estados Unidos y Venezuela”, expresó junto a Rodríguez en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno del país suramericano.

El objetivo de Trump, según Wright, es unir a los países y “traer el comercio, la paz, la prosperidad, empleos y oportunidades a Venezuela” a través de una asociación con EE. UU.

El funcionario señaló que, durante la reunión con Rodríguez, ambos conversaron “con mucha franqueza sobre las enormes oportunidades” que tienen “por delante y algunos de los problemas y desafíos”.

En ese sentido, aseguró que se comprometieron a “trabajar juntos para resolverlos”, lo que cree posible, y “seguir adelante con las enormes oportunidades”.