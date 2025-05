É com enorme pesar que o Internacional recebe a notícia do falecimento da madre Inah Canabarro. A torcedora colorada, que nos deixou nesta quarta-feira, era a mulher mais velha viva no mundo, e destinou seus 116 anos de vida à bondade, à fé e ao amor pelo Clube do Povo. 🙏



Nos… pic.twitter.com/bTYZX0H8HP