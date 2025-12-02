Este martes 2 de diciembre la energía se siente dinámica y un poco movida para todos los signos, por la época del año.
Pero la clave de este día es fluir con las emociones y confiar en que todo se está acomodando a su favor. Así mismo el fallecido astrólogo Walter Mercado dejo a su sobrina Betty para que cada día diera sus números de la suerte para los 12 signos del zodiaco.
Aries
Energía alta y buena disposición para resolver pendientes. No tomes decisiones impulsivas en el trabajo.
Números: 7 – 18 – 22
Tauro
Se abren oportunidades económicas, pero debes ser prudente con gastos repentinos.
Números: 4 – 15 – 31
Géminis
Noticias importantes llegan hoy. En el trabajo, evita discusiones innecesarias.
Números: 9 – 27 – 33
Cáncer
Día ideal para organizar tu vida personal. Buen momento para conversaciones familiares.
Números: 11 – 20 – 44
Leo
Hoy brillas más de lo normal; te buscan para resolver algo laboral. Confía en tu liderazgo.
Números: 1 – 19 – 36
Virgo
Tu intuición estará muy fina. No ignores señales en temas de trabajo o salud.
Números: 5 – 14 – 28
Libra
Se activa la armonía social. Reencuentros y buenas noticias con amigos.
Números: 8 – 25 – 40
Escorpio
Día de claridad emocional. Una situación oculta puede revelarse.
Números: 3 – 29 – 41
Sagitario
La suerte está contigo hoy. Ideal para avanzar en proyectos personales.
Números: 10 – 16 – 47
Capricornio
Enfócate en cerrar ciclos. Te llega una oportunidad profesional inesperada.
Números: 6 – 23 – 35
Acuario
Buen día para ideas creativas y conversaciones que cambian el rumbo de algo importante.
Números: 12 – 30 – 42
Piscis
Te sentirás más sensible, pero también más intuitivo. Evita cargar problemas ajenos.
Números: 2 – 17 – 38