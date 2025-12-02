Este martes 2 de diciembre la energía se siente dinámica y un poco movida para todos los signos, por la época del año.

Pero la clave de este día es fluir con las emociones y confiar en que todo se está acomodando a su favor. Así mismo el fallecido astrólogo Walter Mercado dejo a su sobrina Betty para que cada día diera sus números de la suerte para los 12 signos del zodiaco.

Aries

Energía alta y buena disposición para resolver pendientes. No tomes decisiones impulsivas en el trabajo.

Números: 7 – 18 – 22

Tauro

Se abren oportunidades económicas, pero debes ser prudente con gastos repentinos.

Números: 4 – 15 – 31

Géminis

Noticias importantes llegan hoy. En el trabajo, evita discusiones innecesarias.

Números: 9 – 27 – 33

Cáncer

Día ideal para organizar tu vida personal. Buen momento para conversaciones familiares.

Números: 11 – 20 – 44

Leo

Hoy brillas más de lo normal; te buscan para resolver algo laboral. Confía en tu liderazgo.

Números: 1 – 19 – 36

Virgo

Tu intuición estará muy fina. No ignores señales en temas de trabajo o salud.

Números: 5 – 14 – 28

Libra

Se activa la armonía social. Reencuentros y buenas noticias con amigos.

Números: 8 – 25 – 40

Escorpio

Día de claridad emocional. Una situación oculta puede revelarse.

Números: 3 – 29 – 41

Sagitario

La suerte está contigo hoy. Ideal para avanzar en proyectos personales.

Números: 10 – 16 – 47

Capricornio

Enfócate en cerrar ciclos. Te llega una oportunidad profesional inesperada.

Números: 6 – 23 – 35

Acuario

Buen día para ideas creativas y conversaciones que cambian el rumbo de algo importante.

Números: 12 – 30 – 42

Piscis

Te sentirás más sensible, pero también más intuitivo. Evita cargar problemas ajenos.

Números: 2 – 17 – 38