En un mundo donde a menudo buscamos respuestas, muchos recurren a la astrología. ¿Qué nos deparan los astros? ¿Qué números nos traerán suerte? Para muchos, la astrología es ese faro que ilumina nuestro camino, una creencia que nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y a conectar con el cosmos.

El legado de Walter Mercado, con su icónico “mucho, mucho amor”, perdura en el tiempo. Aunque el astrólogo ya no está físicamente entre nosotros, su sobrina, Dannette Benet Mercado, continúa honrando su memoria, manteniendo viva la tradición de compartir el mensaje de los astros.

Para este miércoles 24 de septiembre de 2025, Dannette, siguiendo los pasos de su tío, nos comparte las predicciones para cada signo, revelando no solo lo que nos espera en el amor y el trabajo, sino también esos números de la suerte que podrían marcar la diferencia.

Los números de la suerte para cada signo

Aries

Encontrará la oportunidad de trabajar en su propia casa. Posibles reuniones con ­ financistas para discutir un préstamo. Noche ideal para la vida familiar.

Números de la suerte: 7, 31, 10.

Tauro

Bueno para actividades creativas y trabajo de equipo. Por la mañana trate de superar un resentimiento y restaure relaciones cordiales. Buenas noticias.

Números de la suerte: 17, 50, 40.

Géminis

Estará en su ambiente en actividades grupales. Sus condiciones de mando se pondrán en evidencia. Momento positivo para hablar y para sus realizaciones.

Números de la suerte: 10, 3, 27.

Cáncer

Una vez que se ponga en acción tendrá muchas tareas adicionales que hacer. Puede tener con­fianza en que guardarán sus secretos y en que lo ayudarán.

Números de la suerte: 7, 24, 25.

Leo

Aunque habrá algunos problemas pendientes de ayer, tendrá más oportunidades de distraerse con diversiones. En lo laboral actúe con cuidado.

Números de la suerte: 9, 44, 8.

Virgo

Tendrá ayuda para aprovechar al máximo las oportunidades domésticas. Pero existirán interferencias. Necesitaría un tiempo a solas para sentirse mejor.

Números de la suerte: 10, 15, 39.

Libra

No habrá necesidad de dominar todas las situaciones que se le presenten. Mayores oportunidades de mejorar en su carrera. Un amigo le dará un consejo.

Números de la suerte: 8, 53, 44.

Escorpión

Ponga sus cartas sobre la mesa. Su optimismo y buena voluntad serán las armas que necesita para avanzar. Bueno para viajes y recreaciones.

Números de la suerte: 16, 3, 22.

Sagitario

Será en el hogar donde tendrá que evitar roces o descuidos con las cosas. Tendrá grandes ambiciones y podrá realizarlas. Descanse esta noche.

Números de la suerte: 15, 3, 5.

Capricornio

El dinero que ganará podría irse fácilmente de sus manos si se muestra extravagante en sus diversiones. Un error será corregido con facilidad.

Números de la suerte: 14, 5, 23

Acuario

Si mantiene su conversación lejos del tema dinero, las relaciones con un amigo serán cordiales. Momento para escuchar y observar. No fuerce situaciones.

Números de la suerte: 12, 7, 40

Piscis

Por un momento podrá perder los estribos, pero el haberse preparado actuará a su favor. Haga sus planes con cuidado y evite mostrarse impaciente.

Números de la suerte: 12, 6, 31.