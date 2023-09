Por un tumor le amputaron parte de la pelvis a periodista

Ante su estado de salud, los médicos optaron que remover todo el pedazo que está en contacto con el condrosarcoma por lo cual le amputaron parte de la pelvis derecha, glúteo medio y aductores.

“Soy lo que se dice un bocado de tigre que viene pega un mordisco y lo quedé fui yo (…) Hay momentos en los que me siento muy triste y me agobia el dolor y me doy ese permiso de que me agobie el dolor, pero es un permiso transitorio. No me quedó a vivir en ese dolor, que venga lo que tenga que venir... vivir es un regalo hermoso y hay que disfrutarlo”, expresó Estrada.