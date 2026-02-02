Inevitable referirme a mi carta al director del Centro Democrático, filtrada a los medios indebidamente, en la que señalé indicios y hechos por aclarar en el proceso para elegir candidato presidencial, en el que participó mi esposa, María Fernanda Cabal.

Reitero que mis reparos son al proceso, no al resultado. Por lo tanto, no desconocemos la candidatura de Paloma Valencia como hecho cumplido, y la apoyaremos mientras seamos miembros del partido, lo que me lleva a una afirmación categórica: No he renunciado y tampoco María Fernanda. Seguimos siendo miembros activos y yo parte de su Dirección Nacional.

En la carta en que hicimos reparos al proceso, firmada por mí, pero a nombre también de María Fernanda, manifestamos que “No queremos continuar, sentimos que no tenemos espacio”, pero una cosa es manifestar inconformidad y otra muy diferente interpretarla como una renuncia, cuando lo que presentamos fue una propuesta de escisión que le permita a María Fernanda abrir caminos y conquistar espacios en su propósito de servirle al país desde la política.

Al margen de que mi carta haya sido filtrada con oscura intención, no entiendo que se reaccione a ella en un escueto comunicado que sigue eludiendo las respuestas, y que haya sido entendida como renuncia, pues nada en ella indicaba que así fuera.

Los estatutos contemplan que se renuncia manifestando por escrito la voluntad expresa de hacerlo, sin que se necesite aceptación. Así las cosas, aunque el comunicado lamenta mi renuncia y agradece mis servicios, yo también agradezco esas palabras, pero nunca he presentado una manifestación escrita de mi expresa voluntad de renunciar.

Hay quienes critican que sea yo el firmante de la carta y que hable en nombre de María Fernanda; algo que decidimos en esa suerte de propósito familiar que fue la campaña, al que se sumaron muchos entusiasmos que agradezco. Ya hablará ella cuando bajen las aguas. Además, lo hago basado en el derecho que me asiste como miembro del partido y de su Dirección Nacional.

¿Qué pienso ahora? Que, en medio de tanta gente valiosa, hay en el partido titiriteros que mueven los hilos de sus propias agendas y buscan sacar a codazos a quienes les estorben. Uno de ellos, escondido en los editoriales de un medio digital, empezando diciembre denostaba del partido y sus tres precandidatas, y el día 15, una vez conocido el resultado, editorializó con tono triunfal: “Sin Cabal, Uribe gana”.

¿Qué pensamos hacia delante? Que seguimos compartiendo los principios fundantes del Centro Democrático, que no debería perder su identificación con “La Derecha” que hoy resurge en el mundo…, y que seguimos esperando una respuesta a nuestras inquietudes y nuestra solicitud.

