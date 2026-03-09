En medio de unas votaciones legislativas críticas para el futuro del país, Petro y el Pacto Histórico ponen en marcha una “amenaza integral” para atornillarse al poder, no hasta 2030, sino con la vocación de permanencia de los regímenes comunistas.

Su primera estrategia es deslegitimar: A la Corte Constitucional que no aprueba sus reformas y al CNE que lo investiga; al empresariado, al Congreso, a la Procuraduría y a todo el que se atraviese. Con elecciones encima, Petro ataca el CNE por no dejarle repetir a Cepeda consulta interpartidista y, luego, por multar a su campaña, que se voló topes y usó financiación prohibida. “No aceptamos esa decisión”, respondió, es decir, “la Ley no es con nosotros”.

El 7 de febrero ataca a la Registraduría y al sistema electoral, anunciando que no votará una consulta “manchada de trampa, delito y exclusión antidemocrática”. Días después, el Pacto Histórico, del cual es jefe supremo, anuncia sanciones a quienes la voten. En su última alocución puso en duda el software, calificó de ilegal el preconteo e instigó a la impugnación masiva de las mesas. “Si son todas, todas”, lo que sería un saboteo al proceso.

Su segunda estrategia es el uso de recursos públicos con descarada “oportunidad electoral”, mientras posa de digno con una campaña contra la compra de votos.

La feria del gasto inició con 235.000 empleos en 2025; votos cautivos a los que se sumaron más de un millón del subsidio a los ancianos y luego el mínimo vital agregó 4 millones más de posibles sufragantes agradecidos; con ataque incluido al Consejo de Estado por suspender el decreto y un desacato por volver a presentarlo sin variación; para rematar enero con 165 mil contratos por 15 billones, burlando la Ley de Garantías.

En febrero, una rebaja de $500 al galón de gasolina es mostrada como “regalo”, cuando es solo restitución, pues al Gobierno se le fue la mano en aumentos por encima del precio internacional y estamos siendo, literalmente, robados. Para marzo se anunció otra rebaja igual, irresponsable para los expertos, en medio del aumento mundial de precios por la guerra; pero no importa…, estamos en elecciones.

En medio de inauguraciones, entrega de tierras, plata para universidades, el Gobierno sale a remediar otro atraco en 2023 con el precio del gas, ordenando a las distribuidoras, a través de la CREG, devolver $150 mil millones a los consumidores. Ver para creer.

Deslegitimación, promesas, gasto populista y publicidad promesera, mientras los violentos ponen candidatos en los territorios sin gastar un peso…, con sus armas en bandolera.

Entre tanto, quienes creemos en la democracia, la propiedad privada y el emprendimiento, salimos a votar para defenderlos.

@jflafaurie