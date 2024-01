Así reaccionó la ‘Gorda’ Fabiola cuando policías la detuvieron en un retén

Por varios años, la 'Gorda' Fabiola ha acompañado a los colombianos en el programa de 'Sábados Felices'. Se ha venido rumorando que se va a retirar tras alcanzar su pensión.}

En su momento, el presentador Ariel Osorio señaló que la humorista estaría pensando en abandonar el programa.

“Nos hemos enterado que quien se va, esta mujer de peso pesado de la televisión colombiana que va a hacer muchísima falta, es nuestra querida humorista y actriz Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda’ Fabiola”, dijo.

Sin embargo, en declaraciones a Infobae, la humorista aclaró que ya obtuvo su pensión como independiente, pero por ahora no contempla la idea de irse del emblemático programa.

“Cuando ya me toque, me va a doler mucho, no quisiera retirarme nunca, pero hay que pensar ya con 60 años. Aun así, siento que yo tengo todavía las fuerzas y la salud me alcanza”, agregó.