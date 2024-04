Jonathan Majors se libra de prisión y debe hacer curso de violencia doméstica

En el juicio ante jurado que tuvo lugar en diciembre, Jabbari -que conoció a Majors en el rodaje de 'Ant-Man', donde ella era entrenadora- aseguró que el altercado con el actor dejó su oreja ensangrentada y un dedo fracturado.

La denuncia de Jabbari y la posterior condena llevaron a que el actor perdiera contratos de publicidad y gestión de proyectos, al ser dado de baja de la empresa representante de talentos Entertainment 360 y de perder un papel en el filme 'The Man in My Basement'.