La magia del recordado astrólogo Walter Mercado continúan inspirando a miles de personas, gracias a la labor de su sobrina y antigua colaboradora, Betty B. Mercado.
Betty se ha encargado de mantener las predicciones, los mensajes de motivación y las combinaciones numéricas.
Para este miércoles, 13 de agosto, señala que los astros revelan consejos importantes.
Aries
El hogar y la familia cobran protagonismo. Es un buen día para corregir errores pasados y protegerse de energías negativas a través de la fe.
Números de suerte: 21, 19, 6.
Tauro
La realidad se impone sobre la fantasía, trayendo claridad mental y revelaciones inesperadas.
Números de suerte: 3, 42, 15.
Géminis
La capacidad de adaptación será recompensada. El apoyo de alguien influyente podría marcar una diferencia importante.
Números de suerte: 13, 4, 44.
Cáncer
Es momento de apostar por la independencia y cortar con lo que limita tu crecimiento personal.
Números de suerte: 16, 20, 8.
Leo
Tu carisma está en su punto más alto. Se vislumbran logros significativos en lo laboral o académico.
Números de suerte: 28, 3, 19.
Virgo
Los problemas no te detendrán; la fortaleza para resolverlos será tu mejor arma. Un familiar mayor necesitará tu apoyo.
Números de suerte: 7, 12, 39.
Libra
Evita caer en chismes y rodéate de personas que transmitan confianza y espiritualidad.
Números de suerte: 15, 25, 47.
Escorpio
Es tiempo de ajustar tus gastos y hablar con franqueza para evitar malentendidos.
Números de suerte: 29, 16, 37.
Sagitario
Cerrar etapas y defender tus derechos abrirá paso a nuevas oportunidades.
Números de suerte: 29, 8, 31.
Capricornio
Rompe la monotonía con actividades creativas y reconecta con personas importantes para ti.
Números de suerte: 26, 10, 35.
Acuario
Cambios en el núcleo familiar pueden impactar tu economía; actúa con prudencia.
Números de suerte: 1, 45, 32.
Piscis
Dejar atrás vínculos dañinos abrirá espacio para relaciones más sanas y constructivas.
Números de suerte: 17, 2, 11.