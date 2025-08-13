La magia del recordado astrólogo Walter Mercado continúan inspirando a miles de personas, gracias a la labor de su sobrina y antigua colaboradora, Betty B. Mercado.

Betty se ha encargado de mantener las predicciones, los mensajes de motivación y las combinaciones numéricas.

Para este miércoles, 13 de agosto, señala que los astros revelan consejos importantes.

Aries

El hogar y la familia cobran protagonismo. Es un buen día para corregir errores pasados y protegerse de energías negativas a través de la fe.

Números de suerte: 21, 19, 6.

Tauro

La realidad se impone sobre la fantasía, trayendo claridad mental y revelaciones inesperadas.

Números de suerte: 3, 42, 15.

Géminis

La capacidad de adaptación será recompensada. El apoyo de alguien influyente podría marcar una diferencia importante.

Números de suerte: 13, 4, 44.

Cáncer

Es momento de apostar por la independencia y cortar con lo que limita tu crecimiento personal.

Números de suerte: 16, 20, 8.

Leo

Tu carisma está en su punto más alto. Se vislumbran logros significativos en lo laboral o académico.

Números de suerte: 28, 3, 19.

Virgo

Los problemas no te detendrán; la fortaleza para resolverlos será tu mejor arma. Un familiar mayor necesitará tu apoyo.

Números de suerte: 7, 12, 39.

Libra

Evita caer en chismes y rodéate de personas que transmitan confianza y espiritualidad.

Números de suerte: 15, 25, 47.

Escorpio

Es tiempo de ajustar tus gastos y hablar con franqueza para evitar malentendidos.

Números de suerte: 29, 16, 37.

Sagitario

Cerrar etapas y defender tus derechos abrirá paso a nuevas oportunidades.

Números de suerte: 29, 8, 31.

Capricornio

Rompe la monotonía con actividades creativas y reconecta con personas importantes para ti.

Números de suerte: 26, 10, 35.

Acuario

Cambios en el núcleo familiar pueden impactar tu economía; actúa con prudencia.

Números de suerte: 1, 45, 32.

Piscis

Dejar atrás vínculos dañinos abrirá espacio para relaciones más sanas y constructivas.

Números de suerte: 17, 2, 11.