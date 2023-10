El director de cine británico Terence Davies muere a los 77 años

"Me entristece profundamente anunciar la muerte de Terence Davies, quien ha fallecido pacíficamente en su casa mientras dormía, después de una breve enfermedad, el sábado 7 de octubre de 2023", afirma su agente, John Taylor, en un comunicado remitido a la agencia de noticias británica PA.

La declaración incluye las palabras en latín "Umbra Sumus", del poeta Horacio, y un extracto del poema de la escritora británica Christina Rossetti titulado "When I Am Dead, My Dearest", los cuales tenían un significado especial para Davies, según la PA.