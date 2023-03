Ed Sheeran reveló detalles de su nuevo álbum y la conexión con su vida

| SUBTRACT TRACKLIST



El álbum contiene 14 canciones. La versión deluxe contiene 18 y la versión deluxe exclusiva de vinilo contiene 22.



Wildflowers, Stoned, Toughest y Moving son de la versión Deluxe



Balance, Fear, Get over it y Ours son del deluxe exclusivo de vinilo pic.twitter.com/5hqsgGShei