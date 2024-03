¿Cuántas cirugías estéticas se ha hecho Megan Fox?

Megan Fox es una de las actrices más conocidas del mundo del entretenimiento. Incursionó en la actuación en la película ‘Holiday in the Sun’ en el año 2001 y continuó participando en otras producciones que le permitieron aflorar su potencial.

Además de su indiscutible talento, Fox es considerada una de las famosas más atractivas de la industria por lo que ha cautivado a más de uno con su despampanante figura y el rostro al que no le pasan los años.

Uno de los interrogantes que más suena entre sus seguidores gira en torno a la posibilidad de que se haya practicado alguna cirugía estética. Sin embargo, pocas veces la actriz se ha referido a ese tema ante medios de comunicación.

Durante su participación en el pódcast Call Her Daddy reveló algunos detalles sobre el número de procedimientos que se ha realizado a lo largo de su vida.

“Me han acusado de tener seis, siete, ocho operaciones de rinoplastia, lo cual es imposible. Tu nariz se necrosaría y se caería. No me he hecho una rinoplastia desde que tenía, quizá, 23 años. Ha pasado más de una década. No me he tocado la nariz desde entonces”, relató la actriz.

Agregó: “Me los rehicieron después de que terminé de amamantar a mis hijos, porque no sé a dónde fueron, pero se fueron. (…) Se podía ver la ondulación del implante, así que tuve que cambiarlos por este conjunto”.

Concluyó desmintiendo algunos procedimientos que no se ha realizado.

“Nunca me he hecho ningún tipo de lifting. Así que ni lifting medio facial, ni lifting lateral de cejas, aunque me gustaría uno, ni lifting normal de cejas. Nunca me he hecho hilos tensores. Nunca me he hecho extracción de grasa bucal. Nunca me han quitado grasa. Soy una persona muy delgada que no tiene suficiente grasa corporal ni grasa en la cara”, finalizó.