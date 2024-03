Lina Tejeiro reveló que abortó cuando tenía 18 años

Lina Tejeiro contó que la razón más importante por la que abortó fue la “tormentosa” relación sentimental que sostenía con su pareja de ese momento, sin decir el nombre.

“Fui a abortar sola, no tuve el apoyo de mi pareja para ese momento y lo hice por el miedo que me daba afrontar a mis 19, 18 años, el ser mamá. Mi familia no le quería ni un poquito. Fue una relación muy tormentosa, entonces lo hice por eso”, agregó la actriz.