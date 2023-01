Casio no pudo contenerse y respondió a la canción de Shakira

La comparación por la que Briella pregunta en su canción es específicamente en el estribillo, donde ella menciona:

"Solo túúúú, me tienes tan pegada a ti como un bubbaloo

pa'entrar en mi cuarto tienes la solicitud

porque solo túúúú, me tienes tan pegada a ti como un bubbaloo".

"Estoy en shock, estoy temblando, no sé qué hacer", dijo la artista venezolana. Añadió que tiene la bandeja de mensajes colapsada: "La canción es demasiado parecida, no son cosas mías. Amo a Shakira, la idolatro, he sido fan de toda la vida y es hasta un honor que me plagie... Pero no sé qué hacer, es muy parecida", dijo a través de un video.