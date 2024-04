“¿Por qué me odias?”: La Segura a Julián Trujillo en La casa de los famosos

Julián Trujillo y La Segura expresaron sus diferencias. El participante cuestionó a Natalia por sus comportamientos, que considera diferentes a cómo se comportan los demás.

“¿Tuviste Segura cuántas nominaciones? Yo jamás te pedí a ti un ‘yo quiero qué’. Yo no quiero que tú quieras que yo quiera”, dijo Trujillo. “¿Por qué me odias tanto, qué te hice?”, mencionó La Segura en el confesionario.

#LaCasaDeLosFamososCol | Julián Trujillo y La Segura expresaron sus diferencias en el brunch de La casa. 😬



¿Cuál de ellos tiene la razón?🤔



Sigue el minuto a minuto de la gala aquí https://t.co/o4Tkr32yIX y 24/7 por la app de ViX #LaCasaDeLosFamosos pic.twitter.com/6O9PI8FLvQ — Canal RCN (@CanalRCN) April 8, 2024

Igualmente la respuesta de La Segura a Trujillo causó un tensionante momento entre ellos: “Yo no quiero obligar a nadie, al final del día a mí tendría que importarme nada, nunca he buscado que vos cambiés. Pero sí me parece supremamente soberbio… Karen y tú están esperando demasiado de mí. Y sí, es verdad”, aseguró la concursante en medio del programa.

