La cantante de música popular Mayerly Díaz, también conocida como ‘La voz de Quipile’, falleció luego de someterse a una cirugía estética en un centro asistencial de Bogotá.

La artista, quien recientemente había lanzado su sencillo ‘Con tus chiros a otra parte’, se practicó la cirugía en el Hospital San Rafael, ubicado en la calle 1 con carrera 3 en el centro de Facatativá; sin embargo, horas después del procedimiento presentó complicaciones de salud.

Según el portal Suba Alternativa, la mujer de 32 años, oriunda del municipio de Quipile (Cundinamarca), sufrió un presunto paro cardíaco en la madrugada del sábado.

Desde la Alcaldía de Quipile enviaron un mensaje de condolencias a la familia de la víctima, quien era madre de dos menores de 11 y 13 años.

“La Administración municipal de Quipile en cabeza del alcalde Efraín Medina Valero, expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares por el fallecimiento de la Sra. Mayerly Díaz.”, se lee en el mensaje.

A través de redes sociales, sus seguidores compartieron mensajes en los que lamentan la muerte de la artista.

“Descansa en paz, que tus esfuerzos y perseverancia queden como enseñanza de que los sueños si se cumplen, que Dios te tenga en su santa gloria, prima”; “Noooo, que tristeza que tengo en mi corazón lo siento mucho”; “Descansa en paz Mayito, te llevamos en nuestros corazones, banda SJ”; “Que triste noticia, Dios la tenga en su santo reino.”, se lee en algunos de los comentarios.