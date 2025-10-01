Linda Hamilton y Robert Patrick, recordados por sus papeles de Sarah Connor y el temible T-1000 ‘Teminator 2’, volvieron a verse las caras en el Comic Con Midlands.

El encuentro quedó inmortalizado en una fotografía compartida por Patrick, de 66 años, en sus redes sociales. “Fue un gusto volver a conectar con este ser humano increíble. Linda Hamilton, eres una joya”, escribió el actor.

Aunque en la pantalla fueron enemigos irreconciliables, fuera de cámaras demostraron la camaradería que los une desde que protagonizaron la exitosa película de 1991. Hamilton, hoy de 69 años, volvió a interpretar a Sarah Connor en varias ocasiones, la última en Terminator: Destino oculto (2019), aunque esa entrega no logró el éxito esperado en taquilla.

Pocas secuelas han logrado superar a la original.



Terminator 2 es uno de esos casos, no solo cogió elementos de la primera y los llevó al siguiente nivel, sino que logró expandir la historia, profundizó en los personajes y nos regaló escenas de acción inolvidables e innovadoras. pic.twitter.com/L1o4n4gZ0P — Lugar Cinema🎬 (@LugarCinema) August 19, 2025

El recuerdo de Terminator 2: El juicio final sigue vigente más de tres décadas después. La historia, ambientada en 1995, mostraba al T-1000 viajando al pasado para eliminar al joven John Connor, interpretado entonces por Edward Furlong, mientras un Terminator reprogramado (Arnold Schwarzenegger) tenía la misión de protegerlo.

Los actores han mantenido trayectorias personales y profesionales sólidas. Hamilton fue esposa del director James Cameron entre 1997 y 1999, con quien tuvo una hija, mientras que Patrick lleva más de tres décadas casado con la actriz Barbara Hooper, madre de sus dos hijos.