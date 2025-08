Laura González, modelo y exparticipante de ‘La casa de los famosos’, denunció públicamente que su vida corre peligro luego de terminar su relación amorosa en Dubái. Las declaraciones las hizo en ‘La corona TV’, de CitytTV, donde aseguró que ha recibido amenazas y que teme por su seguridad.

De acuerdo a ‘El gordo Ariel’, el viaje de la modelo a esa ciudad inició por negocios, pero allí surgió una relación romántica que se convirtió en su gran pesadilla.

González compartió en sus redes sociales varias imágenes en las que se veía acompañada de un hombre, que no mostraba su rostro, en un yate y otros lugares lujosos de Dubái.

Aunque en las descripciones no se refirió directamente a que fuera su pareja sentimental, todo indicaba que se trataba de un amor.

“Con mi viejito”, fue una de las descripciones de las fotografías, que acompañó con emoticones de insinuaban una relación amorosa.

Sin embargo, una publicación dejó preocupados a los seguidores de la modelo. “Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Están pasando mil cosas que me tienen preocupada a mí y a mi familia”.

Este mensaje alertó a sus fans, quienes empezaron a especular sobre su bienestar en Emiratos Árabes.

Luego, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ aseguró en el programa antes mencionado que: “Gordito, te cuento que estoy en el país y ya no me voy. He vivido cosas muy duras últimamente. (...) Temo por mi vida y la vida de mi familia, porque hay ciertas amenazas, ciertas personas malintencionadas. Mejor dicho, no te lo puedo contar todo por audio, pero voy a estar en el programa contándote todo”.

Por otra parte, ‘La corona TV’ señaló que el misterioso hombre que aparece en las fotos con la modelo sería un empresario de Emiratos Árabes.