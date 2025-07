Cansado de escuchar los testimonios de turistas víctimas de los precios excesivos en Cartagena, un joven colombiano se aprovechó de sus rasgos físicos para hacerse pasar por un extranjero y conocer cuánto le cobraban por diferentes servicios.

El generador de contenido colombo-coreano, Jeong Hung López, decidió hacer el experimento en las playas de la capital de Bolívar, donde buscaba alquilar una moto acuática.

El joven – hijo de un padre de nacionalidad coreana y una madre colombiana – es nacido en Montería, Córdoba, pero tiene muy acentuadas sus raíces orientales, por lo que siempre es confundido con un turista, pero solo basta escucharlo hablar para identificar su marcado acento costeño.

Durante su estancia en Cartagena, Hung López, quien estaba acompañado de varios amigos, se acercó a unos vendedores para conocer el precio del uso de la moto acuática.

Para hacer el ejercicio más creíble abordó a los vendedores hablándoles en inglés. “How much does the jet ski cost? (¿cuánto cuesta el jet ski?)”, preguntó Hung López.

La respuesta que recibió lo dejó sorprendido, pues jamás se imaginó que por usar solo por unos minutos una moto acuática le cobrarían 180 dólares, es decir unos $750.000, aproximadamente.

Ante el exorbitante precio del servicio, el generador de contenido no pudo quedarse callado y con un popular ‘Nojoda’, dejó ver que no era ningún turista.

“¡No jodaaa! Me sacaste el costeño que me aprendí ayer”, su expresión dejó atónito al vendedor, quien inmediatamente notó que no se trataba de un turista.

En otro intento de alquilar el vehículo acuático, a Jeong Hung le pidieron 150 mil pesos por solo 15 minutos a disposición del aparato, lo que le pareció muy costoso para tan poco tiempo.

La acción del joven ‘influencer’ generó diferentes reacciones en redes sociales.

“Hace tiempo fui a Cartagena y fue una experiencia insoportable no podés caminar 5 minutos sin que te quieran meter algo, y todo el tiempo queriendo engañarte”; “Cartagena se va quedar sin turistas!”; “te la querían aplicar”; “Procede a hablar en costeño y se quedan IMPACTADOS JAJAJAJAJAA”; “que abusivos, Cartagena se va a quedar sin turistas”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.