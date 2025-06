La gala de ‘Original y Copia’ de ‘Yo Me Llamo’ tuvo un inesperado desenlace para la imitadora de Gloria Estefan, quien se alzó como la ganadora de la noche, pese a confesar que nunca imaginó ese resultado.

(Le puede interesar: Carlos Giraldo reveló si continuará trabajando en ‘La red’: “Solo esperando a que me saquen con las patas por delante”)

“Quiero llorar y no me salen ni las lágrimas. Estoy muy emocionada porque fue un arduo trabajo”, reconoció visiblemente emocionada tras escuchar el veredicto de los jueces.

El cierre de la velada se vivió con intensidad cuando las presentadoras Melina Ramírez y Laura Acuña regresaron al escenario para anunciar la decisión final. Los participantes, que enfrentaron el reto de cantar junto a sus artistas originales en pantalla dividida, aguardaban ansiosos el anuncio, tras una noche de presentaciones cargadas de emociones y sentimientos.

(Vea aquí: Horóscopo chino: el Año del Dragón trae cambios para los signos del zodiaco en lo que resta de 2025)

Finalmente, el jurado conformado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y Aurelio Cheveroni se inclinó por la imitadora de Gloria Estefan, destacando no solo su capacidad vocal, sino la manera en que logró mimetizarse con su personaje.

“A todos, gracias por hacer de esta noche algo tan sublime. Pero hay un imitador que logró fundirse con su original hasta el punto en que nosotros no sabíamos quién era quién”, afirmó Grisales.

(Lea también: Hijo de Freddy Guarín dijo que Sara Uribe mintió en el pódcast de ‘Vos podés’: “Nunca nos pidió perdón”)

Por su parte, Rey Ruiz resaltó que el triunfo no solo se debió a la similitud vocal. “El ganador no solamente imitó, vivió la canción, la hizo suya y eso merece todo el reconocimiento”, aseguró.

Incluso Aurelio Cheveroni, un personaje bastante reconocido por su carácter bromista, no pudo ocultar la emoción: “Hoy no aúllo, hoy lloro. Con su talento me hicieron temblar el hocico”, bromeó.

(Le sugerimos: Kim Kardashian producirá y podría actuar en la cinta de acción real de las muñecas ‘Bratz’)

La ganadora, que recibió un premio de 30 millones de pesos, admitió que el proceso fue particularmente desafiante por tratarse de una presentación con primeros planos y gestos muy marcados. “Veía a mis compañeros con sus personajes tan definidos y yo con mis movimientos de cabeza… pero aquí está. Muchas gracias”, concluyó, aun sin poder contener la alegría.