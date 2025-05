El imitador de Jim Morrison, Santiago Naranjo, se convirtió en el más reciente eliminado del programa ‘Yo me llamo’. Pero no fue una eliminación fácil para el jurado.

Amparo Grisales y Laura Acuña expresaron abiertamente su tristeza, confesando que eran admiradoras del trabajo de Naranjo. “Dejas un vacío”, expresó Laura, mientras Amparo lamentaba su partida conmovida.

En redes sociales, los televidentes también mostraron su afecto. Coincidiendo con el cumpleaños del concursante, muchos aprovecharon para felicitarlo y dedicarle mensajes de aliento, siendo “sí te llamas” el comentario más repetido entre sus seguidores.

Sin embargo, el momento más emocionante de la noche pasó cuando antes de abandonar el escenario, Naranjo sorprendió al público con una emotiva dedicatoria.

“Me gustaría dedicarle esta canción de amor al amor de mi vida, Ángela Lozano. Te amo con cada fibra de mi ser”, expresó, confirmando que está en una relación.

¿Quién es Ángela Lozano?

La novia de Santiago se llama Ángela Lozano es psicóloga con especialización en neuropsicología clínica, formada en la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Javeriana. Además, es una apasionada viajera y autora del blog “Gitana Viajera”, donde documenta sus experiencias en destinos como India, Cuba y Dubái.

La salida de Naranjo también dejó una huella entre sus colegas. A través de Instagram, varios compañeros le dedicaron palabras de cariño. Uno de los más emotivos fue Yo me llamo Joan Manuel Serrat, quien le escribió:

“Sí te llamas, my dear friend. Always in my heart”, junto a una foto donde aparecen juntos. Todavía sigue la competencia que cada vez se acerca a su final para conocer al ganador.