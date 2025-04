La edición número 10 del reality ‘Yo me llamo’ se pone más exigente al pasar los días. Por eso, el jurado que está integrado por Amparo Grisales, Rey Ruiz y César Escola, se vuelve más severo y no pasan ni un error.

Muchos son los participantes que están en desacuerdo con sus opiniones por eso, le expresan que no se sienten muy bien con sus comentarios cuando regresan al backstage.

Todo lo que se dice detrás del escenario es escuchado por el jurado, que a veces se muestran molestos por los comentarios de los imitadores, pues sostienen que ellos están ahí precisamente para corregirlos.

¿Qué pasó con Yo me llamo Óscar Agudelo y Amparo Grisales?

Precisamente, el pasado martes 1 de abril, el doble de Óscar Agudelo, recibió las críticas del jurado, y no le gustó del todo.

“Hoy no sé por qué colocaste la voz mucho más engolada. Hemos venido hablando desde hace días del tema del acento”, le señaló el maestro Escola. Mientras que, Amparo Grisales manifestó: “Tienes que marcar mucho más el tango, no lo trajiste. Ese es un detalle de Óscar en todas sus interpretaciones”.

Cuando se fue al backstage el participante señaló: “Yo no tengo ni idea, yo siento que canto como yo siento la música, ellos me critican todo, que el fraseo, que esto es un vals y que estoy cantando un tango o viceversa, yo estoy muy confundido, realmente yo no sé de música y ye venido aquí a cumplir un sueño y a aprender un poco”.

Cuando Amparo escuchó sus opiniones le contestó: “Y por qué no escuchas la música y simplemente imitas que es lo que estás haciendo”. A lo que el palpitante le dijo: “Seguramente me tendré que conseguir un coach vocal para que me explique”.

“Qué grosero que eres. Aquí no estamos debatiendo si diste el alma y el corazón en el escenario, no es un concurso de canto normal, es de imitación, y esto sí es un vals, lo que pasa es que Óscar tiene una impronta tanguera. Es eso lo que te pedimos, no te confundas así”, dijo la presentadora.

El imitador remató: “Maestros, yo no los estoy cuestionando de ninguna manera, ni poniendo en tela de juicio su idoneidad como unas autoridades en la materia, yo lo que estoy es autocuestionándome, que no entiendo, no comprendo realmente ciertas cosas. Tienen toda la razón”.

“Por última vez te lo voy a decir, esto es Yo me llamo Óscar Agudelo, si no tienes la impronta, estamos buscando al doble exacto, ¿qué hacemos?”, dijo Amparo.