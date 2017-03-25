La película colombiana Jericó, el infinito vuelo de los días de la cineasta Catalina Mesa ganó este viernes el premio al mejor documental en el festival Cinelatino de Toulouse.

El festival, que se celebra en el suroeste de Francia, entre el 17 y el 26 de marzo, premió así el retrato de la realidad cotidiana de las mujeres en un pueblo típico de antioqueño.

La cineasta colombiana muestra una realidad en extinción, a través de los relatos de un grupo de mujeres, que con la melodía suave del acento paisa, cuentan su particular visión del mundo.

Llegó a Jericó porque tenía una tía-abuela que vivía allí, el último lazo de su familia con una realidad más rural. Cuando ella se enfermó, la documentalista decidió viajar al pueblo.

'Es a partir de los encuentros que emerge su realidad y que me dieron sus espacios íntimos ellas me liberan sus sabiduría, sus historias íntimas de vida, sus dolores y sus humores, y finalmente nos libran sus pepitas de sabiduría de la vida', dijo a la AFP la directora colombiana, antes de recibir el premio.

Esta producción colombiana se estrenó en las salas de cine del país el 17 de noviembre de 2016.

El documental autobiográfico chileno El pacto de Adriana que retrata el asombro de una joven que descubre que la tía idealizada de su infancia está acusada de ser la secretaria del ex jefe de la policía política de Augusto Pinochet, recibió el premio Signis, otorgado por la Asociación Católica Mundial para la Comunicación.