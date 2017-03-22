Con frecuencia escuchamos comentarios sobre lo peligroso que es comer pollo en exceso, pues existe el mito que la mayoría de estos animales son engordados con hormonas y estas pueden ser perjudicial para la salud. Desde la década de los 50 este tipo de historias ronda entre las personas y cobran fuerza gracias al Internet, pero lo cierto es que no hay nada comprobado.

La imagen de gallinas gordas atiborradas en galpones bajo una luz artificial es la que muchos tienen al momento de hablar de estos animales considerados 'alterado genéticamente', pero un video difundido recientemente en redes sociales, ha reemplazado esta imagen por una que podría ser un poco más 'aterradora'.

Un video publicado en Twitter por el usuario @LifesBook_Ceo ha causado sensación, pues lo que al principio parece ser un gallo saliendo de su cobertizo, rápidamente cambia por la imagen de un animal gigantesco en comparación con otros ejemplares de su misma especie.

La publicación cuenta hasta el momento con más de 40 mil retweets y más de mil comentarios de otros usuarios que se maravillan y aterran con el animal, incluso hay personas que aseguran que se trata de un disfraz, algo que no ha podido ser comprobado.

Contrario al imaginario colectivo, este animal no está encerrado en un gallinero alimentándose a cada minuto, todo lo contrario, este gallo se le ve caminando con total libertad por su corral.

El video de este animal rápidamente se volvió viral en las redes sociales. Su publicación original fue realizada en un grupo de Facebook en Kosovo, y en un canal de YouTube hay otros videos similares donde pueden apreciar otros animales con las mismas particularidades.

Por lo que se puede apreciar en las imágenes se trata de una gallina Brahma, este animal es de origen asiático y su nombre proviene del río Brahmaputra, de la India. Esta especie fue creada en América tras el cruce de varias aves importadas de China.

Aunque la especie es común de muchos países no deja de causar asombro por la talla del animal que fue bautizado como 'gran jefe'.