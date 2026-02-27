El desempleo retorna a dos dígitos en Colombia. Así lo dio a conocer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). Para el mes de enero, la tasa de desocupación en el país se situó en 10,9 %.

Aunque esto representó un descenso de 0,7 puntos porcentuales si se compara con el primer mes de 2025, existe un aumento de 2,9 puntos porcentuales si se hace la comparación con el cierre del año pasado (diciembre de 2025) cuando estaba en el 8 %.

El dato implica varios resultados, el primero es que, durante enero, cerca de 2,8 millones de personas se encontraban sin empleo en el país. Esta cifra representó una disminución de 186 mil si se hace la comparación con enero de 2025.

En materia de ocupados, se destaca que unas 23,2 millones de personas se encontraban con trabajo en enero, aumentando en 324 mil en relación con enero de 2025.

Pero la preocupación de los datos es en el aumento notorio de las personas que están fuera de la fuerza laboral del país. Para enero, la cifra total es de 14,9 millones. A este número se le sumaron 410 mil personas que entraron a esta condición.

También se reveló que unas 195 mil personas (de las agregadas a la cifra de ocupados) se encontraban trabajando por cuenta propia, es decir, informales. Además, el Dane reveló que la tasa de informalidad para el trimestre de noviembre de 2025 a enero de 2026 fue del 55,3 %, esto significó un leve descenso de 0,7 puntos porcentuales si se compara con igual trimestre pero del año pasado.

La entidad reveló que la tasa de desempleo para las mujeres fue del 13,8 % en enero, lo que es 5,1 puntos porcentuales mayor a la de los hombres que fue del 8,7 %.