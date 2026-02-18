A través de una carta firmada, los exministros de Hacienda Alberto Carrasquilla, José Antonio Ocampo, José Manuel Restrepo, Juan Camilo Restrepo, Juan Carlos Echeverry y Mauricio Cárdenas, rechazaron la propuesta del presidente Gustavo Petro de imponer inversiones forzosas al sector financiero para atender la crisis por el frente frío que ha causado fuertes lluvias en Colombia.

En ese sentido, indicaron los exministros de dicha cartera que las inversiones forzosas no son el mecanismo adecuado para fomentar el crédito ni para atender la emergencia.

Dentro de ello, señalaron que la experiencia internacional es contundente, puesto que la mayoría de las economías que adoptaron estos esquemas los desmontaron al constatar sus efectos negativos.

“Los países de la región que aún los mantienen en el marco de regímenes autoritarios tienen los sistemas financieros más débiles. De hecho, en el siglo XXI, solo Bolivia y Venezuela han recreado nuevas inversiones forzosas, con los gobiernos de Hugo Chávez y Evo Morales, países que difícilmente deberían seguir Colombia. Los bancos administran el ahorro de 38 millones de colombianos; una decisión de esta magnitud merece un debate técnico riguroso, no la premura de una emergencia”, sostiene la carta.

Los exministros indicaron que existen instrumentos más eficaces y menos costosos para canalizar recursos hacia los sectores afectados, como garantías del redescuento, subsidios focalizados a la tasa de interés y líneas de redescuento.