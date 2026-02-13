Un fuerte sismo se registró en Colombia en la mañana de este viernes 13 de febrero, de magnitud 4.7, según reportó el Servicio Geológico Colombiano.

De acuerdo al informe, el sismo se presentó a las 6:40 de la mañana, con epicentro en San José del Palmar, en del departamento de Chocó, con una profundidad de 105 km.

La entidad, reportó que el movimiento telúrico también se sintió en Nóvita (Chocó) a 25 km, Río Iró (Santa Rita) (Chocó) a 31 km.

#SismosColombiaSGC Evento Sísmico - Boletín Actualizado 1, 2026-02-13, 06:40 hora local Magnitud 4.7, Profundidad 105 km, San José del Palmar - Chocó, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #NoticiaEnDesarrollo pic.twitter.com/n3nm2sOdk5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) February 13, 2026

Usuarios en la red social X reportaron sentir el temblor en otras ciudades como Cali, Dosquebradas, Pereira, Envigado, Ibagué, Medellín, entre otros.

Hasta el momento las autoridades no han reportado emergencias, ni personas lesionadas ni afectaciones en estructuras.

Recomendaciones ante un sismo

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres recuerda la importancia de que los hogares cuenten con un plan de emergencia, que incluya rutas de evacuación, puntos seguros y un kit básico con agua, linterna, radio, alimentos no perecederos y documentos importantes.

Durante un temblor, se aconseja conservar la calma, resguardarse en zonas seguras de la vivienda, como junto a columnas o debajo de muebles resistentes, y evitar ventanas o elementos que puedan caer.

Una vez finalizado el sismo, se recomienda revisar posibles daños estructurales antes de regresar a los inmuebles, no usar ascensores, cortar servicios públicos si es necesario y mantenerse informado únicamente a través de fuentes oficiales.