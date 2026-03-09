El Servicio Geológico Colombia reportó que un sismo de 4.7 de magnitud se registró en la tarde de este lunes 9 de marzo en el departamento del Valle del Cauca.

De acuerdo al informe, el movimiento telúrico se presentó a las 5:11 de la tarde, con una profundidad de 91 km, y ubicación en El Cairo, Valle del Cauca.

Según varios usuarios de redes sociales, el sismo se sintió fuerte en Cali, pero también en otros departamentos y ciudades como Pereira, Manizales, Sabaneta (Antioquia), Ibagué y Bogotá.

Por el momento las autoridades no han reportado emergencias, fallas en infraestructuras ni personas lesionadas.

¿Qué hacer durante un temblor?

En lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto y siga las siguientes recomendaciones:

1. ¡Échese al piso, cúbrase y agárrese! Dé solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez allí agárrese con ambas manos de una pata.

2. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles.

3. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de ventanas y estanterías.

4. Si se encuentra en la calle aléjese los postes y los cables eléctricos.

5. Si se encuentra en un edificio métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores. Permanezca allí hasta que haya pasado el movimiento. No use los ascensores.

6. Si se encuentra en el interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine: Quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle.

7. Si se encuentra en un vehículo en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor.