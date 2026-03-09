Compartir:
Por:  Redacción ELHERALDO.CO

El Servicio Geológico Colombia reportó que un sismo de 4.7 de magnitud se registró en la tarde de este lunes 9 de marzo en el departamento del Valle del Cauca.

Leer también: Capturado segundo hermano de ‘Iván Mordisco’: ‘El Conejo’ cayó 72 horas después que alias Jota

De acuerdo al informe, el movimiento telúrico se presentó a las 5:11 de la tarde, con una profundidad de 91 km, y ubicación en El Cairo, Valle del Cauca.

Sismo de magnitud 4,0 se registró en Villanueva, La Guajira

Según varios usuarios de redes sociales, el sismo se sintió fuerte en Cali, pero también en otros departamentos y ciudades como Pereira, Manizales, Sabaneta (Antioquia), Ibagué y Bogotá.

Por el momento las autoridades no han reportado emergencias, fallas en infraestructuras ni personas lesionadas.

¿Qué hacer durante un temblor?

En lo posible manténgase tranquilo y permanezca en el interior mientras dure el terremoto y siga las siguientes recomendaciones:

1. ¡Échese al piso, cúbrase y agárrese! Dé solo los pasos que le permitan colocarse debajo de un lugar seguro, como un escritorio o una mesa resistente. Una vez allí agárrese con ambas manos de una pata.

2. Manténgase alejado de ventanas, vidrios, espejos, puertas exteriores o paredes y de todo lo que pueda caerle como lámparas y muebles.

3. Si no hay una mesa o escritorio cerca de usted, cúbrase la cara y la cabeza con sus brazos y agáchese lejos de ventanas y estanterías.

4. Si se encuentra en la calle aléjese los postes y los cables eléctricos.

5. Si se encuentra en un edificio métase debajo de una mesa o escritorio, alejado de ventanas y paredes exteriores. Permanezca allí hasta que haya pasado el movimiento. No use los ascensores.

6. Si se encuentra en el interior de un lugar concurrido como un restaurante o un cine: Quédese donde esté. No corra hacia las puertas. Aléjese de las repisas que contengan objetos que puedan caerle.

7. Si se encuentra en un vehículo en movimiento: Pare tan rápido como sea posible y quédese dentro del vehículo hasta que pase el temblor.